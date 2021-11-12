В многоквартирном доме Липецка по улице Гагарина растут трещины на стенах

В администрации Липецка взяли на контроль ситуацию с домом №61 по улице Гагарина. На стенах первого подъезда образовались трещины. И ситуация ухудшается.

По данным пресс-службы мэрии, на стены дома дважды устанавливали специальные маячки. Они показали, что трещины на панелях лестничной клетки увеличиваются. Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций стен первого подъезда оценили как ограничено-работоспособное. Есть признаки нарушения фундамента. Предварительная причина дефектов - неравномерная осадка грунта и отсутствие водоотвода на придомовой территории.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС решили выделить деньги на проектно-сметную документацию, выявление и устранение причин деформации фундамента, восстановление стен первого подъезда. Работы планируют провести в этом году. В 2022 году дом ждет капремонт. Тогда должны окончательно решить проблему со зданием.

А пока за состоянием дома будут следить специалисты. Департамент ЖКХ подготовит маневренный фонд для жильцов первого подъезда, если они захотят переехать.