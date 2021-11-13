Присяжные не поддержали липчанина, который толкнул знакомого с моста, а тот утонул

В минувшую пятницу, 12 ноября, в Правобережном суде Липецка присяжные вынесли вердикт 32-летнему мужчине. Его обвиняют в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ.

Напомним, в июне 2020 года у железнодорожного моста "Чугун-1" в районе Сокола в реке Воронеж нашли тело 27-летнего липчанина. По данным органов предварительного следствия, мужчина утонул не сам. Следователи пришли к выводу, что несчастного толкнул знакомый Юрий. Последний вину не признал, пояснив, что не желал смерти потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, присяжные сочли доказанным, что подсудимый насильно затащил знакомого на переправу и пытался перебросить его через металлическое ограждение. Мужчина стоял спиной к воде и руками держался за ограду, чтобы не упасть. Тогда злодей начал бить ногами по рукам и голове жертвы. В итоге липчанин упал в воду. Он плохо плавал, поэтому вскоре утонул.

При этом Юрий знал, что мужчина плохо плавает. И хотя он не собирался его убивать, но мог предвидеть самое худшее. Также присяжные считают, что липчанин не заслуживает снисхождения при назначении наказания. Вердикт вынесли единодушно.

В деле объявили перерыв. Впереди - прения сторон, последнее слово подсудимого и оглашение приговора.