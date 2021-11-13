В воскресенье без холодной воды останутся жители частного сектора Липецка

В воскресенье, 14 ноября, в некоторых районах Липецк отключат холодную воду. Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители частного сектора по улицам Воровского, Верещагина, Чкалова и Депутатская. Там специалисты устранят утечку на трубопроводе диаметром 100 мм.

На тот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Речная и Буденного. Порыв произошел на водоводе диаметром 150 мм.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", после окончания работ вода может быть мутной какое-то время. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Кстати, воду подвезут по заявкам жителей. Более подробно об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.