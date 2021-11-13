Липчанин попал под уголовную статью за уклонение от службы в армии

В Липецке вынесли приговор 21-летнему парню. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.328 УК РФ "Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы".

Следствие установило, что в апреле этого года липчанина призвали в армию. Комиссия признала молодого человека годным к прохождению военной службы. Однако, в назначенный день парень не явился к месту отправки в воинскую часть. В отдел военного комиссариата Липецка никакой информации от него также не поступило. При этом его официально предупредили об уголовной ответственности за уклонение от прохождения воинской службы.

Свою вину подсудимый признал еще на стадии предварительного следствия. По данным пресс-службы регионального СКР, липчанина приговорили к штрафу в доход государства - 20 тыс. рублей.