Кто из липчан останется без холодной воды 15 ноября

15 ноября по заявке частного лица пройдет ремонт по адресу: ул. Бестужева, 12. Из-за этого с 10 утра до 17:00 холодную воду отключат следующим потребителям:

- ул. Ферросплавная, 2, 2а, 4, 8, 10, 12;

- пер. Бестужева, 6, 8, 10, 12, 14, 14а;

- частный сектор: ул. Артема.

Также по заявке УК работы будут идти на улице Полиграфической, 5а. С 10:00 до восьми вечера под ограничения попадут жители домов: Полиграфическая, 5, 5а, 5б, 5 ст. 1.

Для обеспечения врезки по адресу: ул. Гоголя, 5 с 10 утра до 20.00 отключат воду потребителям: ул. Гоголя, 1, 2; частный сектор: 21, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 44.

В этот же день рабочие будут устранять утечку на трубопроводе Д-100мм по улице Зегеля, 30. В тот же временной промежуток останутся без ресурса жители по адресам: ул. Желябова, 31, 19, 31а; ул. Зегеля, 44, 30а.

Еще одну утечку на трубопроводе Д-50мм устранят по адресу: ул. Аксакова, 3. Жители этого дома остнанутся без воды также с 10:00 до 20:00.

Подвоз во всех случаях - по заявкам потребителей.

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