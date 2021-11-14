В Липецке иностранца осудят за грабеж пенсионера и кражу золотых украшений у местной жительницы

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего ранее судимого уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Его обвиняют в грабеже, краже и краже с банковского счета.

В январе мужчина находился в одном из питейных заведений Липецка. В этом же кафе отдыхал и 60-летний местный житель. Когда пенсионер собрался домой, иностранец проследовал за ним. Около подъезда дома по проспекте Победы обвиняемый ударил пожилого человека в спину, от чего тот упал на землю. Затем нападавший похитил у липчанина портмоне стоимостью 200 рублей, банковские карты, транспортную карту, медицинский полис и скидочные карты сетевых магазинов, а также мобильный за 560 рублей.

С этими вещами мужчина отправился к знакомому, чтобы тот помог снять деньги с карт. Причем обвиняемый не стал объяснять приятелю их происхождение. В итоге нападавший получил 25 900 рублей и потратил их на собственные нужды.

Кроме того, полицейские установили причастность этого же мужчины к краже мобильного и золотых украшений у 46-летней липчанки. 6 февраля женщина также отдыхала в одном из ночных заведений города. Когда она собралась домой, на улице к ней подошел обвиняемый и попытался познакомиться. Горожанка поймала такси и в спешке уехала. Но мужчину это не остановило, на другой машине он выследил ее. Около дома вновь попытался завязать знакомство, и на этот раз женщина согласилась, пригласила его домой. В квартире новоиспеченные приятели выпили, после чего потерпевшая уснула. Утром она обнаружила пропажу золотых украшений и телефона. Общая сумма ущерба составила 62 000 рублей.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.