Под Липецком водитель «ВАЗа» сбил насмерть пешехода и сбежал

ДТП с четырьмя пострадавшими в Липецком районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария с пешеходом в Липецкой области произошла минувшим вечером, 14 ноября, в слободе Покрово-Казацкая Лебедянского района. Там на улице Жукова неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП, оставив человека умирать на дороге. Сбежавшего негодяя оперативно вычислили и поймали сотрудники ГИБДД. Как сообщает ведомство, им оказался 40-летний мужчина на ВАЗ-2109.

Всего за трое суток, с 12 по 14 ноября, на дорогах региона в 10 ДТП пострадали 14 человек и один погиб.

Так 12 ноября в Елецком районе на улице Новой в деревне Хмеленец 32-летняя женщин на «Калине» сбила 15-летнего парня.

Авария с четырьмя пострадавшими произошла 13 ноября в Липецком районе на трассе Липецк – Данков, где столкнулись «Шкода» с 61-летним водителем и «Ниссан» с 37-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали оба водителя, а также пассажира «Ниссана» 19 и 38 лет. Всех увезли в больницу. По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

По той же причине на трассе Орел – Тамбов в Елецком районе столкнулись «Приора» с 23-летним парнем за рулем и «ВАЗ-2112» с 39-летней женщиной. Водитель ВАЗа попала в больницу.

Еще одна дама за рулем пострадала в тот же день на трассе Липецк – Данков в Липецком районе. 40-летняя женщина на «Гранте» не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась. Травмы получили она сама и ее 37-летний пассажир. Предварительная причина – неверное расположение на проезжей части.