Липчанин попался с наркотиками, будучи под следствием за хранение

В Липецке уникальный мужчина дважды попался с наркотиками, причем во второй раз уже будучи под следствием. Первый раз 36-летнего липчанина задержали в мае этого года в машине «Форд Фркус», где он ехал в качестве пассажира. По подозрению в хранении и употреблении мужчину доставили в отдел, где нашли в кармане его куртки 0,91 грамм синтетических наркотиков. Дело возбудили по части 1 статьи 228 УК – хранение без цели сбыта.

Пока шло следствие, липчанин снова привлек внимание полиции в районе Товарного проезда. Уже в дежурной части у неадекватного гражданина нашли сверток из изоленты с металлическим предметом и сверток из фольги со смесью – 0.43 грамма наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, уголовное дело с двумя эпизодами направили в суд, обвиняемому грозит максимум 3 года колонии.