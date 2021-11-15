Три класса в школах Липецка закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Липецке с наступлением сезона гриппа и ОРВИ начали отправлять детей на дистанционное обучение. По данным администрации город на 15 ноября в Липецке на карантине находятся три класса в школах № 10, 42 и 62. Дети будут продолжать осваивать материалы на дистанционном обучении в ближайшую неделю – всего 74 ученика.

Напомним, на что на дистанционку переводят классы, где болеют от 20% школьников. Общение с педагогами, занятия и задания при этом не прекращаются.

Всего в Липецке работают 64 школы, ни одна из них не закрыта на карантин целиком. Также нет классов закрытых из-за коронавируса, только ОРВИ. В Липецке на данный момент болеют 2900 детей школьного возраста, что менее 4.9% всех городских школьников. Из учителей на больничном 4.2%.

Группы в детских садах не закрывали.