В Липецке раскладывают брикеты с вакциной от бешенства

За год в Липецке подтвердилось 5 случаев бешенства животных Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке продолжают бороться с бешенством животных. Заражение порой регистрируют даже у домашних животных. Например в октябре опасную инфекцию выявили у домашней кошки с улицы Доватора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в среду 16 ноября в Липецке разложат около 10 000 доз вакцины от бешенства. Брикеты оставят в районе Матырского, Дачного, ЛТЗ, Сырского и Заречья. Примерно столько же доз раскладывали на прошлой неделе в Сселках, Желтых Песках в других районах по периметру города. Это делают городская ветеринарная служба и сотрудники областного управления по охране использованию объектов животного мира.

Как объясняют специалисты, вакцину раскладывают по периферии, чтобы создать защитную зону вокруг Липецка и привить в первую очередь диких животных – основной источник бешенства.

Всего с начала года в Липецке подтвердили пять случаев заболевания бешенством животных. Болезнь крайне опасная, заразная и без своевременной вакцинации приводит к смерти. Домашних животных нужно прививать ежегодно. Сделать это можно бесплатно в государственных ветклиниках: Левобережная, телефон 558-100 и Правобережная – 482-000.