Москвич пытался сбежать домой на угнанной машине после неудачного лечения от алкоголизма в монастыре под Липецком

Полиция задержала угонщика из Подмосковья Фото: Лия МУРАДЬЯН

Необычный угон раскрыли в Задонском районе Липецкой области. В полицию заявил 59-летний житель Задонска, владелец «ВАЗ-21063» , чей автомобиль пропал от дома по улице Урицкого.

В ходе расследования оперативники вычислили угонщика и странные обстоятельства преступления. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 42-летний безработный житель города Люберцы.

Выяснилось, что мужчина из Подмосковья проходило лечение от алкоголизма в одном из монастырей Задонска. Лечение продлилось недолго, так как «пациент» снова запил, за что его выгнали из монастыря.

Блуждая по окрестностям, москвич искал способ вернуться домой и заметил припаркованную у дома «шестерку». Автомобиль оказался незаперт и мужчина решил уехать на нем в Московскую область. Но и тут не повезло – машина доехала только до Ельца и сломалась. После чего его и задержали полицейские. Дело возбудили по 158 статье УК – угон. Больному грозит до пяти лет колонии.