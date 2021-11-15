В районе Кольца трубного завода в Липецке отключили светофоры

Светофоры на Кольце трубного отключили Фото: Лия МУРАДЬЯН

Мэрия Липецка предупреждает о дорожной ситуации на загруженной развязке в районе Кольца трубного завода, где отключили светофоры. По данным энергетиков, светофоры обесточили на пересечении четырех улиц – Московская, Гагарина, Циолковского и Товарный проезд.

Энергетики проводят ремонт на линии, закончить все работы и включить светофоры обещают к вечеру. А пока автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными на данном участке, следить за знаками и разметкой и соблюдать ПДД. Отдельно водителям напоминают, что при неработающих светофорах пешеходам нужно уступать дорогу на «зебре».