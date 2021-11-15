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Общество15 ноября 2021 12:14

В районе Кольца трубного завода в Липецке отключили светофоры

Ремонт обещают закончить до вечера
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Светофоры на Кольце трубного отключили

Светофоры на Кольце трубного отключили

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Мэрия Липецка предупреждает о дорожной ситуации на загруженной развязке в районе Кольца трубного завода, где отключили светофоры. По данным энергетиков, светофоры обесточили на пересечении четырех улиц – Московская, Гагарина, Циолковского и Товарный проезд.

Энергетики проводят ремонт на линии, закончить все работы и включить светофоры обещают к вечеру. А пока автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными на данном участке, следить за знаками и разметкой и соблюдать ПДД. Отдельно водителям напоминают, что при неработающих светофорах пешеходам нужно уступать дорогу на «зебре».