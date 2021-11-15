Где во вторник в Липецке отключат холодную воду

Во вторник, 16 ноября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Так, с 9 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Фрунзе, 30, 32, 34; Неделина, 10; Коммунальная, 10.

На этот же период времени воды может не быть по улицам Терешковой, 13а; Космонавтов, 7/1-4, 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31-33, 34/1, 36/1, 38, 48/1, 46/1, 44/3, 44/1, 42/1, 50, 52; Тельмана, 90, 92; Балмочных, 6, 8, 10, 11, 14-17, 26, 32, 32а, 36, 38, 38а, 50; 8 Марта, 26/3, 32а, 32, 26/4, 24/4, 22/4, 20/3, 22/3, 20/4; Горького, 11, 13, 13/2, 15, 17, 19.

Также у липчан, проживающих в 1, 2, 3, 4, 7 микрорайонах, в районах НЛКМ и Ниженки может снизиться давление питьевой воды.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в доме №1/1 по улице Клары Цеткин, а также в частном секторе по улице Зоологическая.

Более подробная информация по телефонам - 175 и 236-175.