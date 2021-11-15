Ночью на борьбу со льдом на дороги Липецка выйдут 17 машин спецтехники

В Липецке в ночь на вторник, 16 ноября, синоптики обещают до 6 градусов мороза. На дорогах возможен гололед. Поэтому на дежурство выйдут 17 единиц техники.

По данным пресс-службы мэрии, к работам приступят после 20.00. Около 17 пескоразбрасывателей обработают спуски, подъемы и мостовые переходы, то есть наиболее опасные участки дорог. Затем они проедут по магистральным улицам. Ближе к утру на улицы города выйдут дворники и малогабаритные машины. Они будут бороться с наледью на тротуарах.

Липчан просят быть внимательными на дорогах. Водителей - не пренебрегать правилами безопасности, а пешеходов - аккурато переходить проезжую часть, смотреть под ноги и выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой.