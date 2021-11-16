В Липецке подросток обворовал вагончик строителей

В Липецке раскрыли кражу электроиснструментов из строительного вагончика на улице Свириродва, которая произошла 4 октября. В тот день у рабочих пропали три шуруповерта, которые принадлежали организации. Общая сумма ущерба составила почти 24 000 рублей.

После заявления и расследования воришку вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался несовершеннолетний житель города. Инструменты он продал, а деньги потратил.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с проникновением. Подростку грозит до пяти лет.

Всего за сутки полицейские раскрыли 8 краж, 4 преступление против безопасности, 2 – против жизни и здоровья и 1 – против порядка.