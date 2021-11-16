Под Липецком потушили пожар в заброшенном здании

Пожар в заброшенном здании произошел в Грязях в минувший понедельник, 15 ноября. В двухэтажном кирпичном здании на улице Интернациональная загорелся мусор. На место выезжало одно отделение пожарных и три добровольца. Площадь возгорания составила 10 м2, никто не пострадал. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар в тот же день тушили в садовом товариществе «Речное» в Липецке. Там на улице Садовой сгорел электрощиток. На место выезжали два отделения пожарной охраны, никто не пострадал. Предварительная причина – короткое замыкание.

Всего за стуки на территории области зарегистрировали четыре пожара, в одном из этих случаев горела сухая трава.