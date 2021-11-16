Гриппом и ОРВИ в Липецке болеют все больше людей

В Липецкой области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора за прошедшую неделю, с 8 по 14 ноября, зарегистрировали 7080 случаев ОРВИ и три случая гриппа у детей. Грипп пока регистрируют только в Липецке, также на областной центр приходится 62% всех случаев ОРВИ – 4383 человека за неделю.

Большая часть заболевших (56%) старше 15 лет – это связано с частыми обращениями из-за COVID-19. Сейчас в регионе циркулируют бока-, рино-, аденовирусы, а также вирусы парагриппа и гриппа.

Медики предупреждают, что в сезон гриппа и на фоне ситуации с коронавирусом, высок риск заболеть и тем и другим одновременно. Что крайне опасно для здоровья. Поэтом липчан призывают активней вакцинироваться.