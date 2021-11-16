Иномарка влетела в дом после ДТП под Липецком

ДТП в Ельце Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Авария произошла в этот вторник, 16 ноября, в Ельце. Там на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина на пешеходном переходе столкнулись «Лада Веста» и «Фольксваген Тигуан». От сильного удара внедорожник вынесло на бордюр, он перелетел тротуар и впечатался в стену дома.

На место происшествия выезжали спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате ДТП пострадал один человек. Пострадавшего увезли в больницу.

ДТП в селе Вышнее Большое Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Еще одно ДТП с привлечение спасателей случилось на трассе в селе Вышнее Большое. Там столкнулись «Тойота Корола» и «ВАЗ-2114». На место выезжало одно отделение спасательной части. Пострадал один человек.