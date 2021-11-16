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Общество16 ноября 2021 14:46

В нескольких районах Липецка отключились светофоры

Сигнальные столбы вышли из строя на проспекте Победы и пересечении улиц Кривенкова и Катукова
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вновь сломались светофоры. Сигнальные столбы перестали работать в районе дома №10 по проспекту Победы, а также на выезде с магистрали на одноименную площадь. Причина - короткое замыкание контроллеров управления режимами. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте уже работают специалисты. А пока "дорожных регулировщиков" перевели в "желтый" режим.

Также вышел из строя светофор на перекрестке улиц Кривенкова и Катукова. Пока он мигает желтым светом. Причины сбоя выясняют.

Липчан просят быть внимательными и осторожными при проезде и переходе данных участков. Водителям следуем руководствоваться Правилами дорожного движения, уступая дорогу пешеходам. Последним смотреть по сторонам.