В нескольких районах Липецка отключились светофоры

В Липецке вновь сломались светофоры. Сигнальные столбы перестали работать в районе дома №10 по проспекту Победы, а также на выезде с магистрали на одноименную площадь. Причина - короткое замыкание контроллеров управления режимами. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте уже работают специалисты. А пока "дорожных регулировщиков" перевели в "желтый" режим.

Также вышел из строя светофор на перекрестке улиц Кривенкова и Катукова. Пока он мигает желтым светом. Причины сбоя выясняют.

Липчан просят быть внимательными и осторожными при проезде и переходе данных участков. Водителям следуем руководствоваться Правилами дорожного движения, уступая дорогу пешеходам. Последним смотреть по сторонам.