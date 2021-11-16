Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 16 ноября 2021 года: 395 новых случаев за сутки

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки немного снизилось - 395 новых случаев по состоянию на 16 ноября. В Липецке заболели 297 человек. В Добринском районе - 34. В Грязинском - 33. В Задонском районе диагноз подтвердился у 14 жителей. В Добровском и Липецком - у 13. В Данковском - у 3. В Долгоруковском и Тербунском районах по 2 новых зараженных. В Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах по 1 случаю болезни.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 69 074 жителей региона. В настоящее время на больничном находятся 5 216 пациентов. Из них 4 770 лечатся дома, так как у них коронавирус протекает в легкой форме. Остальных госпитализировали - 462 человек. За все время выздоровели 61 607 пациентов. Кстати, за минувшие сутки медики выписали 473 жителей Липецкой области. Не удалось спасти 2 251 липчанина.