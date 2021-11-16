В Липецке замена труб на улице Стаханова обошлась в 49,6 млн рублей

В Липецке реконструировали участок тепловой сети на улице Стаханова. Энергетики заменили 778 метров теплотрассы. Взамен старых труб специалисты уложили новые - в изоляции с повышенным сроком службы. Работы в областном центре выполнили в срок. По данным пресс-службы городской администрации, на все это ушло 49,6 млн рублей.

Реконструированный участок уже ввели в эксплуатацию. Теперь на улице Стаханова нужно привести в порядок территорию, где проходили работы. Там занялись благоустройством.

Напомним, что аналогичные работы завершили в начале октября этого года на улице Московская. Там заменили 440 метров старых сетей. Устройство новых труб с гарантийным сроком 25 лет обошлось энергетикам в 30,9 млн рублей.