В среду в Липецкой области от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла

В среду, 17 ноября, в Липецкой области ожидается небольшая облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью от 4 до 9 градусов со знаком минус.

Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт.ст.

В четверг, 18 ноября, с утра в Липецке переменная облачность, а потом будет солнечно. Ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. В светлое время суток в областном центре до 1 градуса выше ноля. Ветер южный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

Световой день стал еще короче. Долгота дня - 8 часов 34 минуты. Восход в 7.49, а заход в 16.23.