Под Липецком иномарка вылетела в кювет и перевернулась: есть пострадавшие

В Липецкой области перевернулся автомобиль "Рено Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 16 ноября, в Добровском районе Липецкой области перевернулась "Лада-Калина". Это произошло на трассе Доброе-Лебедянь. 46-летняя женщина за рулем легковушки не справилась с управлением. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее с травмами госпитализировали.

В Усманском районе на автодороге Усмань-Дрязги "Рено" вылетел в кювет и перевернулся. Пострадал 67-летний водитель, а также его пассажирка того же возраста. Их с травмами доставили в больницу. Там медики оказали паре помощь и отпустили долечиваться домой.

В тот же день в Ельце на улице Карла Маркса столкнулись "Лада" и "Фольксваген". Травмы получила 10-летняя девочка из иномарки. Медики осмотрели ее и отпустили. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.