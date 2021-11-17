В Липецке так и не починили светофоры на проспекте Победы

На проспекте Победы в Липецке пока не починили светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

Светофоры на проспекте Победы в Липецке так и не заработали. Напомним, накануне вечером отключились "дорожные регулировщики" в районе дома №10, а также на выезде с магистрали на площадь Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока их не удалось отремонтировать. Объекты перевели в "желтый" режим, чтобы привлечь внимание водителей.

Напомним, сбой произошел из-за короткого замыкания. У светофоров сгорели модули управления. Чтобы восстановить работу сигнальных столбов, надо частично заменить оборудование. Необходимые элементы уже заказали. Доставка из Москвы должна прибыть в эту среду, 17 ноября. Только после этого стартует ремонт.

Ситуацию также держат на контроле в госавтоинспекции. В случае необходимости на участки направят экипажи.