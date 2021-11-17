Под Липецком рухнула часть понтонного моста, по которому ехал грузовик

В Липецкой области под грузовиком разрушился съезд на переправу через Дон Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту среду, 17 ноября, в Липецкой области на переправе через реку Дон случилось происшествие. В центре внимания - понтонный мост рядом с селом Замятино в Задонском районе. Утром по нему ехал большегруз "Скания", груженный щебнем. Ничего не предвещало беды. Водитель проехал большую часть переправы и до "земли" оставалось совсем чуть-чуть.

В этот момент от моста оторвался металлический съезд. Одна сторона рухнула в воду. Прицеп грузовика хоть и остался на суше, но опасно наклонился. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, движение по переправе перекрыли. Специалисты уже приступили к ремонтным работам. Перебраться на другой берег можно через село Каменка.