Руководство липецкого колледжа подозревают в хищении денег, выделенных для обучения работников

В Липецке возбудили уголовное дело на руководителей одного из колледжей. Их подозревают в совершении преступлений по ч.1 ст.292 УК РФ "Служебный подлог", ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, преступление выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.

По данным следствия, директор колледжа, его заместитель и другие работники обманом получили бюджетные деньги в рамках нацпроекта по обучению людей предпенсионного возраста. Руководство заключило договоры с коммерческими организациями. Работников этих фирм должны были обучить профессиям электрик, столяр и электромонтер. Однако, все это осталось лишь на бумаге. В колледже сотрудникам выдали фиктивные документы о сдаче итоговой аттестации и свидетельства. Но в реальности никто обучения не проходил.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в областном управление труда и занятости коммерческим организациям возместили затраты на обучение людей от 50 лет и старше. Им перечислили более 500 тыс. рублей.

В настоящее время следователи устанавливают всех участников мошеннической схемы. Они провели обыски, изъяли необходимую документацию и компьютеры. Расследование уголовного дела продолжается.