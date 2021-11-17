Следователи ищут липчан, видевших, как школьника без маски и денег выгнали из автобуса

В Липецке в историю со школьником, который не оплатил проезд в автобусе, вмешались следователи. Напомним, инцидент произошел около недели назад.

В соцсетях появилось сообщение, что водитель автобуса в районе остановки "Сырская школа" выгнал ребенка из транспорта. По словам очевидцев, у мальчика не оказалось денег и маски. Пассажиры пытались заступиться за ребенка, но тщетно.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, специалисты изучили видео, которое сняли в автобусе №345 в тот день. Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Всех, кто стал свидетелем инцидента, просят обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка по телефону 8 (4742) 35-70-03.