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Происшествия17 ноября 2021 12:19

Следователи ищут липчан, видевших, как школьника без маски и денег выгнали из автобуса

В Липецке проводят доследственную проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в историю со школьником, который не оплатил проезд в автобусе, вмешались следователи. Напомним, инцидент произошел около недели назад.

В соцсетях появилось сообщение, что водитель автобуса в районе остановки "Сырская школа" выгнал ребенка из транспорта. По словам очевидцев, у мальчика не оказалось денег и маски. Пассажиры пытались заступиться за ребенка, но тщетно.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, специалисты изучили видео, которое сняли в автобусе №345 в тот день. Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Всех, кто стал свидетелем инцидента, просят обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка по телефону 8 (4742) 35-70-03.