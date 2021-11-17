В Липецке до конца года обновят 19 дворов

В этом году в Липецке благоустроили более 200 дворов. Как пояснили в пресс-службе мэрии, работы проводились в рамках исполнения "Наказов избирателей", "инициативного бюджетирования" и конкурса "Липецкий дворик". На оставшиеся деньги до конца 2021 года в порядок приведут еще 19 дворов.

В перечень вошли территории, которые наиболее остро нуждаются в обновлении. Их отобрали по заявкам липчан. На 700 тыс. рублей установят игровое и спортивное оборудование, ограждения, малые архитектурные формы.

Например, новое ограждение появится на площадках по улицам Гагарина, 8, Ушинского, 21, Депутатская 57, 78, 83, Киевская, 36. Лавочки и урны установят во дворах по улицам Циолковского, 17, Гагарина, 111/1, Космонавтов 5, 24/2 и 42/1, Московская, 103, Индустриальная, 1, Депутатская, 56 и 83, проспект Победы, 112. Качели смонтируют на проспекте проспекте 60 лет СССР, 20 А, Боевом проезде, 43, проспекте Победы, 112, на улице Военный городок-1, 20. У дома №12 по улице Вавилова обустроят спортивную площадку с резиновым покрытием.