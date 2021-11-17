Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 17 ноября 2021 года: за сутки выписали 533 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 17 ноября 2021 года увеличилось до 61 140. За минувшие сутки медики выписали 533 пациентов. При этом с начала пандемии не удалось спасти 2 264 человек, в том числе 13 за последние сутки.

Всего в регионе выявили 69 476 случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 402 жителей области. В Липецке - у 188. В Ельце - у 45. В Елецком районе - у 35. В Чаплыгинском районе заболели 24 человека. В Усманском и Добринском - по 22 человека. В Данковском и Липецком - по 19. В Грязинском районе 14 новых случаев. В Лебедянском - 7. В Краснинском районе 4 зараженных. В Лев-Толстовском - 3.

На больничном остаются 5 072 пациента. Причем 4 692 из них находится дома. Коронавирусная инфекция у них протекает в легкой форме. Госпитализировали пришлось 380 жителей Липецкой области.