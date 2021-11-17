В четверг в Липецке отключат горячую и холодную воду

В четверг, 18 ноября, в Липецке отключат воду. Так, с 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители улицы Центральная, 8-12, 14-16.

В этот же период времени холодной воды не будет по улицам Терешковой, 34/1-3; Зегеля, 30, 44; Желябова, 19, 31а, 31; Сиреневый проезд, 7, 7б, 7в.

Также краны пересохнут по адресам: улицы 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7-13, 12а, 11а, 13а, 15, 15а, 17-19, 17а, 20а, 22а, ст.24, владение 24, 21а, 21-23; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16; Писарева, 1, 1/1, 2б, 2а, 3а, 4, 6, 8, 8а, 8а/1, 10, 12, 12а, 16, 12б, 22; Центральная, 6-12, 22, 21ст.1, 21, 14-20, 14а, 43, 180, владение 21; Ярославская, 2а, 2а/1.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.