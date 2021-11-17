В четверг в Липецке до +3 градусов и без осадков

В четверг, 18 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков.

Ночью от 3 до 8 градусов ниже ноля. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Днем столбик термометра будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ветер в регионе усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт.ст.

В пятницу, 19 ноября, в Липецке будет пасмурно. В темное время суток до 4 градусов мороза. Днем в областном центре около 1 градуса тепла. С утра до полудня синоптики обещают небольшой снег. После обеда - дождь. Ветер юго-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.