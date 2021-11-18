Под Липецком под колеса иномарки попала велосипедистка

В Липецкой области "Мазда" наехала на велосипедистку Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 440 нарушений Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 10 человек. Еще 118 не стали пристегиваться ремнями безопасности. Как уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД, их привлекли к административной ответственности. Также водители 2 000 раз превысили скорость, выехали на встречку и нарушили правила парковки. Произошло 14 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 17 ноября, ДТП случилось в Грязях. На улице Марины Расковой 32-летний водитель "Мазды" сбил 19-летнюю велосипедистку. Девушка получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили домой. Предварительная причина случившегося - нарушение правил перестроения.