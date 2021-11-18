Многодетную липчанку с коронавирусом, находящуюся в коме, не могут перевезти в больницу в Москву

Липчане бьют тревогу. В соцсетях разлетелось обращение мужчины к губернатору и мэру Липецка и области. По его словам, его 40-летняя жена попала в больницу на ЛТЗ с коронавирусом. Липчанка 3 недели пролежала в реанимации на аппарате НИВЛ, а недавно ее ввели в кому и перевели на ИВЛ. Супруг буквально кричит о помощи. Он просит, чтобы женщину перевезли в столичную больницу.

- Шансов на жизнь практически не осталось, - пишет супруг. - У нее трое детей, малолетний сын и девочка-инвалид! Требуется срочная транспортировка в Москву.

Ситуацию прокомментировала заместитель начальника регионального управления здравоохранения Оксана Фатеева. Она рассказала, что 14 ноября врачи наблюдали некоторое улучшение, но уже на следующий день состояние пациентки резко ухудшилось. Все это время медики проводили консилиумы, привлекали реаниматологов, пульмонологов и инфекционистов. А также консультировались в клиническим центром первого медуниверситета им. И.М. Сеченова.

- Лечение, которое Диана получает в Липецке, московские врачи одобрили, - сообщила Оксана Фатеева. - Но пациентку признали нетранспортабельной. И перевозить ее в Москву, по просьбе родственников, сейчас опасно для жизни.

При этом в Липецк пригласили специалистов Московской Городской клинической больницы №52.