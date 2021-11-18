С начала года липчане 70 раз падали с высоты: погибло 19 человек

Липчане продолжают падать с высоты. В ноябре в Липецке произошло 4 таких случая. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, в начале месяца на улице Детская Сырского Рудника пострадали 2 женщины. Одна упала со второго этажа во время мытья окон. К счастью, липчанка получила незначительные травы. Еще одну женщину, упавшую с 8 этажа, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе спасатели сняли с козырька подъезда дома по улице Коцаря тело 20-летней девушки. Жительница Грязинского района выпала с технического балкона 17 этажа. Во вторник, 16 ноября, на улице Вермишева с 4 этажа дома упал 59-летний мужчина. От полученных травм он скончался.

С января по 17 ноября этого года в областном центре зафиксировали 70 подобных происшествий. В том числе с высоты упали 10 детей. Это на 37% больше, чем за тот же период 2020 года. Погибло 19 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Многие липчане, которых госпитализировали, оказывались пьяны - примерно пятая часть. Зачастую именно алкоголь толкает горожан на странные поступки. Например, 30-летняя женщина забралась на крышу гаража. Другая пыталась спуститься со 2 этажа с помощью простыней. Аналогичные действия предпринимали и другие липчанки, только с веревкой и газовой трубой.