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Происшествия18 ноября 2021 9:49

Под Липецком на базе отдыха сгорело двухэтажное здание

Огонь повредил внутреннюю отделку помещений на этажах, частично обвалилась крыша
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком горела база отдыха

Под Липецком горела база отдыха

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 4 пожара. Так, днем 17 ноября в Липецке вспыхнул ВАЗ-2115. С огнем боролось 1 отделение пожарной охраны. Несмотря на усилия спасателей, автомобиль полностью сгорел. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Из людей никто не пострадал.

Вечером пожар случился на базе отдыха в селе Вторые Тербуны Тербунского района. Загорелось административное двухэтажное здание. На тушение прибыли 3 отделения пожарной охраны и 3 человека из добровольной пожарной дружины.

Пламя повредило кровлю здания по всей площади. Крыша частично обрушилась. Досталось внутренней отделке и имуществу второго этажа по всей площади, а также внутренней отделке и мебели первого этажа на площади 60 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.