Под Липецком на базе отдыха сгорело двухэтажное здание

Под Липецком горела база отдыха Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 4 пожара. Так, днем 17 ноября в Липецке вспыхнул ВАЗ-2115. С огнем боролось 1 отделение пожарной охраны. Несмотря на усилия спасателей, автомобиль полностью сгорел. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Из людей никто не пострадал.

Вечером пожар случился на базе отдыха в селе Вторые Тербуны Тербунского района. Загорелось административное двухэтажное здание. На тушение прибыли 3 отделения пожарной охраны и 3 человека из добровольной пожарной дружины.

Пламя повредило кровлю здания по всей площади. Крыша частично обрушилась. Досталось внутренней отделке и имуществу второго этажа по всей площади, а также внутренней отделке и мебели первого этажа на площади 60 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.