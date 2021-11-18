В Липецке задержали водителей, которые неоднократно садились за руль пьяными

Липчане продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. Так 14 ноября автоинспекторы остановили "Хендай-Солярис" у одного из домов по улице Стаханова в Липецке. За рулем оказалась 37-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД направили ее на медосвидетельствование, но она отказалась.

Выяснилось, что автоледи уже привлекали к административной и уголовной ответственности за езду в пьяном виде. Ее даже приговорили к 300 часам обязательных работ и на 1,5 года отобрали права. Но, к сожалению, жизнь липчанку ничему не научила. Ее доставили в отдел.

Аналогичное деяние в тот же день совершил 57-летний водитель "Тойота РАВ-4". Его задержали у дома по проспекту 60 лет СССР. Мужчину также неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении нарушителей возбудили уголовные дела по ч.2 ст.264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы.