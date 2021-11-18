Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 18 ноября 2021 года: 399 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на этот четверг, 18 ноября, достигло 69 875. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 399 жителей региона. В Липцеке -у 183. В Грязинском районе - у 103. В Липецком - у 29. В Длбринском районе 19 заболевших. В Лев-Толстовском, Долгоруковском и Усманском районах - по 10. В Добровском, Елецком и Хлевенском районах - по 6. В Задонском районе выявили 5 новых случаев. В Лебедянском и Тербунском - по 4. В Ельце и Краснинском районе - по 2 случая.

Всего выздоровели 62 588 человек, в том числе 448 пациентов медики выписали за последние сутки. Умерли 2 278 жителей области. На лечении находятся 5 009 липчан. У 4 619 пациентов COVID-19 протекает в легкой форме. Они остаются дома. Остальных 390 человек пришлось госпитализировать.