В Липецком зоопарке перестали кормить медведей

В липецком зоопарке медведей Мишку и Машку готовят ко сну. Для этого их перевели на режим голодания. Такая мера необходима, чтобы у косолапых замедлился обмен веществ, снизилась температура и они погрузились в глубокий сон.

Как пояснила ведущий методист зоопарк Любовь Бородина, медведи погружаются не в спячку, а в зимний сон. У спящих животных сохраняются жизненные функции, а температура тела уменьшается лишь на 5-7 градусов. При этом косолапые могут проснуться в любой момент.

Напомним, что с середины лета до середины осени Мишке и Машке устроили период нажировки. Их усиленно кормили, давали овощи, яблоки, мед с хлебом, рыбу, каши на мясном отваре. Для медведей обустроили берлоги, выстелили их свежей соломой.

Сотрудники зоопарка ожидают, что хищники залягут спать с приходом морозных ночей. Кстати, байбаки уже провалились в спячку. А вот еноты и енотовидные собаки, которые на природе зимой спят, в зверинце бодрствуют.