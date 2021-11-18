В пятницу в Липецке на Сырском Руднике отключат тепло и горячую воду, а на Соколе - холодную

В пятницу, 19 ноября, в Липецке проведут очередные отключения. Так, с 9 утра до 8 часов вечера без отопления и горячей воды останутся жители Сырского Рудника по улицам Юношеская, 5, 7а, 8-11, 8/1-3, 10а, 12а, 18, 21; Монтажников, 6/1, 3а, 5а; Ново-весовая, 18-22; Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 11, 25, 27, 29, 31; Геологическая, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 2, 2а-в, 4а-в, 6а, 6-8, 10-12, 14-17; Металлистов, 4, 4а-в, 45, 5; Исполкомовская, 5, 8; Ударников, 5, 7а, 8/1-3, 8-11, 10а, 12а, 21; переулок Рудный, 1-7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

Горячей воды не будет с 9.30 утра до 8 часов вечера по улицам Ушинского, 7, 9-11, 9/1, 9/2, 13, 15, 17/1, 17/2, 17, 19, 21, 23, 28, 15/1; 40 лет Октября, 39; Дружбы, 32; Ковалева, 99, владение 101, 107в, 107а, владение 103, 101в, 101а, 102, 109, 109а; Римского-Корсакова, владение 6е, строение 10в, 8а, 10б; Арсеньева,38.

Холодную воду отключат с 9.30 до 8 часов вечера по адресам: улицы Минина, 2, 33; Студеновская, 182; Пожарского, 1, 1а; Кутузова, 1-3, 5; Мамина - Сибиряка, 2, 4; Аксакова, 1-4, 6, 7д, строение 4; Газина, 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 14а; Арсеньева, 38а; Бородинская, 47а, 47, 45, 51, 49, 53, 76; Шоссейная, 2; Ивана Франко, 2, 4, 6, 8; Тамбовская, 1, 6; Дружбы, 32, строение 32; Ушинского, 1-6, 2а, 1а, 6а, 6б, 8-11, 10а, 10в, 10б, 12-18, 20-24, 26, 28, 30, 54, 56, 58, 15/1, 9/1, 17/1, 17/2, 9/2, 19, 19а, 60, 21а, 80, 82; 40 лет Октября, 1-6, 1а, 11, 13, 19а, 21, 21б, 21а, 23, 23а, 25, 10а, 27, 29, 29а, 31б, 31, 33а, 33б, 37, 37а, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 41а к1, 41а; площадь Заводская, 1-6, 8-10, 8а, 9а, 16, 13, 15, 9/1; переулок Курако, 1-3, 1а; Челюскинцев, 1-4; Больничный, 1-4.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Брестская, Пирогова, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Демьяна Бедного, Курчатова, Булавина, Сафонова, П. Лумумбы, Свердлова, Энтузиастов, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Былинная, Ивана Франко, Минина, Пожарского, Лавочкина, Карбышева, Мешкова, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Баумана, Арсенальная, Дружбы, Ковалева, Репина, Вильямса, Высокая, Либкнехта 1-ая, Либкнехта 2-ая.

С 9 утра до полудня без холодной воды останутся жители дома №108 по проспекту Победы.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", подвоз воды - по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.