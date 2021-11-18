В пятницу в Липецке мокрый снег и дождь

В пятницу, 19 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. А также от 2 до 7 градусов ниже ноля.

В светлое время суток в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Синоптики обещают мокрый снег и дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт.ст.

В субботу, 20 ноября, в Липецке пасмурно. Ночью около 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +6 градусов. Весь день в областном центре то дождь, то дождь со снегом. Ветер переменных направлений 12-15 м/с. Атмосферное давление продолжит падать - до 726 мм рт.ст.