За сутки в Липецке сбили трех пешеходов, двоих на «зебре»

Два пешехода пострадали на "зебре" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона за минувшие сутки, 18 ноября, в Липецкой области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими и все с участием пешеходов.

Так около 18.00 на улице Белана 36-летняя женщина на «Киа» сбила на пешеходном переходе 86-летнюю пенсионерку. Бабушке оказали помощь и отправили домой.

Еще одна дама за рулем «Матиза» днем наехала на 19-летнюю девушку на улице 9 Мая. Здесь также обошлось без тяжелых последствий.

А в полночь в Липецком районе на подъезде к трассе Орел – Тамбов со стороны Сенцово неизвестный водитель на «Опеле» сбил 22-летнего парня. Пешехода с многочисленными травмами увезли в больницу. Кто был за рулем и как все случилось, выясняют автоинспекторы – идет расследование.