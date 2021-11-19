Ночью в Липецке сожгли четыре иномарки

Сгоревшие автомобили на улице Меркулова Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный автопожар произошел этой ночью, 19 ноября, на улице Меркулова в Липецке. Там у дома №9 сгорели четыре автомобиля. «Хендай Грета», два «Форда Фокус» белый и красный, и «Шкода Октавиа».

Сгорели четыре иномарки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

С огнем боролись сотрудники одного отделения пожарной охраны. Больше всего пострадал «Хендай», в котором сгорели моторный отсек и салон. У белого «Форда» огонь повредил отсек двигателя, на красной иномарке – левое крыло, фару, переднее колесо и краску. На «Шкоде» также сгорели фара, бампер и краска.

Предварительная причина пожара - поджог Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, по предварительной версии экспертов, причиной пожара стал поджог. Сейчас по факту проходит проверка.