Первый снегопад в Липецке: город расчищают 18 машин и 243 дворника

В эту пятницу, 19 ноября, в Липецке прошел первый снегопад. Пушистые хлопья кружились над городом, укрывая землю белым полотном. Для кого-то - красивая картинка. Для других - работа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, спецтехника вышла на дежурство еще ночью. Спуски, подъемы и мостовые переходы посыпали противогололедной смесью. Позже начали обрабатывать дороги. Своей очереди ждут внутриквартальные и местные проезды.

На улицах города трудятся 18 комбинированных машин. Если будет на то необходимость, их станет больше. Работают 143 дворника - посыпают тротуары. Пешеходные переходы очищают 7 малогабаритных машин и 4 трактора.

Напомним, с замечаниями и предложениями по уборке липчане могут обратиться в управление благоустройства в Инстаграм @mbuupravlenie.