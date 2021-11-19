МЧС предупреждает: в выходные в Липецкой области сильный ветер, гололедица, туман

На Липецкую область надвигается непогода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителям Липецкой области разослали экстренное предупреждение. С 20 ноября по 21 ноября в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с 18.00 19 ноября до 18.00 21 ноября в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Будет облачно. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Мокрый снег с дождем. Местами туман. Ветер южной четверти 7-12 м/с. Могут быть порывы до 16 м/с.

Днем от 2 до 7 градусов тепла. Временами дождь, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.