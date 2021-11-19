В Фонде капремонта Липецкой области новый и.о. гендиректора

Виктора Петрова назначили и.о. гендиректора Фонда капремонта Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Фонд капремонта Липецкой области возглавил Виктор Петров. Правда, пока с приставкой и.о. Ранее он был замначальником регионального управления ЖКХ, где проработал 8 лет. Напомним, что Елена Бабикова - бывший руководитель ФКР, объявила о своем уходе с должности еще на прошлой неделе.

Виктор Петров получил диплом по специальности "Государственное и муниципальное управление". Также прошел переподготовку по руководству организацией и проведением капремонта общего имущества в МДК.

Под руководством Виктора Петрова благоустроили большинство общественных территорий области. Он помог усовершенствовать нормативно-правовую базу региона по линии капремонта, привлечь федеральные средства по программе софинансирования энергоэффективного капремонта.