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Общество19 ноября 2021 13:14

В Фонде капремонта Липецкой области новый и.о. гендиректора

Руководить региональным ФКР будет Виктор Петров
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Виктора Петрова назначили и.о. гендиректора Фонда капремонта Липецкой области

Виктора Петрова назначили и.о. гендиректора Фонда капремонта Липецкой области

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Фонд капремонта Липецкой области возглавил Виктор Петров. Правда, пока с приставкой и.о. Ранее он был замначальником регионального управления ЖКХ, где проработал 8 лет. Напомним, что Елена Бабикова - бывший руководитель ФКР, объявила о своем уходе с должности еще на прошлой неделе.

Виктор Петров получил диплом по специальности "Государственное и муниципальное управление". Также прошел переподготовку по руководству организацией и проведением капремонта общего имущества в МДК.

Под руководством Виктора Петрова благоустроили большинство общественных территорий области. Он помог усовершенствовать нормативно-правовую базу региона по линии капремонта, привлечь федеральные средства по программе софинансирования энергоэффективного капремонта.