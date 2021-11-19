Липчан просят высказать свое мнение о проекте областного бюджета на ближайшие 3 года

Липчан приглашают поучаствовать в работе над проектом регионального бюджета на ближайшие 3 года. Предложения и замечания принимают в областном совете депутатов. Поделиться свои мнением жители Липецкой области могут позвонив на горячую линию - 8 (4742) 27-02-85. Либо написать на электронную почту oblsovet@lipetsk.ru или в письменной форме отправить по адресу: Липецк, площадь Ленина-Соборная, 1.

Проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" размещен на официальном сайте облсовета. Его можно найти в рубрике "Законодательная деятельность" - раздел "Бюджет". Наглядная форма документа "Бюджет для граждан" есть в разделе "Законодательная деятельность" - "Публичные слушания".

Рекомендации от липчан принимаются до 22 ноября включительно. Специалисты учтут предложения и 23 ноября подготовят проект рекомендаций публичных слушаний. Документ также разместят на сайте облсовета.