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Общество19 ноября 2021 16:13

В субботу холодную воду отключат в центре Липецка и в поселке Матырский

Воду подвезут по заявкам липчан
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 20 ноября, в Липецке пройдут плановые отключения холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Липовская, 6/4, 8, 10, 12, 12а. Там специалисты устранят утечку на водоводе диаметром 150 мм.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители поселка Матырский, проживающие по улицам Моршанская, 1а, 1б, 2а, 2, 4, 4а, 4б, 8, 8/1, 8/2, 10-16, 13а, 18, 20, 22; Физкультурная, 12-14. В том районе произошел порыв на водоводе диаметром 100 мм.

После окончания работ вода может быть мутной какое-то время. Воду подвезут по заявкам жителей. Другие вопросы липчане могут уточнить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.