МЧС предупреждает липчан о сильных порывах ветра

До конца осени в Липецке еще будет тепло Фото: Лия МУРАДЬЯН

Спасатели предупреждают, что в Липецкой области ожидаются сильные порывы ветра. По данным гидрометцентра, северо-западный ветер усилится в течение этой ночи, с 20 на 21 ноября. Его порывы могут достигать от 15 до 20 метров в секунду – такой ветер ломает сучья деревьев. Поэтому липчан просят соблюдать меры безопасности, не парковать машины под деревьям и и проводами.

В воскресенье, 21 ноября, погода в Липецке будет без осадков. Днем ветер ослабнет и сменится на западный. Воздух прогреется максимум до +4 градусов днем, ночью +1°С. Атмосферное давление будет в пределах 737 мм ртутного столба.

А с начала следующей недели обещают снег с дождем и похолодание. Согласно долгосрочному прогнозу, крепкие морозы до конца осени не ожидаются, наоборот – в конце ноября возможно потеплеет до +12 градусов.