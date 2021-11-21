Девятилетний школьник едва не утонул в липецком пруду

Фото: сайт администрации Липецка.

В Липецке школьник едва не утонул в водоеме. Как рассказали в пресс-службе мэрии, инцидент случился 19 ноября около 16-ти часов. По номеру «112» позвонил очевидец и сообщил, что в пруду рядом с микрорайоном «Елецкий» находится мальчик. На место сразу же отправились оперативные службы. Тем временем прохожие помогли школьнику выбраться из воды. После чего он сразу же убежал домой.

Прибывшие на место спасатели осмотрели территорию пруда, нашли рюкзак девятилетнего ребенка и его телефон. Вещи сотрудники дежурной смены передали маме мальчика.

- К сожалению, происшествия на воде с участием детей не редкость даже в межсезонье, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков. - В преддверии настоящих первых заморозков, становления тонкого льда на реках и прудах особенно важно, чтобы родители предупреждали ребят о возможных рисках.

Спасатели просят объяснить ребенку, что:

- осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни;

- безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;

- даже установившийся лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также вблизи растительности, деревьев и кустов;

- крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

В случае любого ЧП звоните по телефону 112 (все звонки бесплатны).