В Липецке 11 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В этот понедельник, 22 ноября, в Липецке закрыли на карантин 11 классов, школьников перевели на дистанционное обучение. По данным пресс-службы мэрии, на карантин закрыты классы в шести школах города, на удаленке находятся 305 детей и подростков.

По данным департамента образования, пока ни одна из липецких школ не закрылась полностью. Также нет классов закрытых из-за коронавируса. На данный момент в Липецке болеют 2800 школьников – это 4.8% от всех учеников. Среди педагогов на больничном 3.7% учителей.

Напомним, что детей отправляют на дистанционное обучение, когда число заболевших в классе или школе достигает 20% и более. Также родители сами могут перевести ребенка на домашнее обучение, написав заявление руководству школы.